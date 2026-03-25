Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri’de görülen İBB Davası'nda; duruşmalar sırasında görüntüleri kayda alan ve sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı anlaşılan hesaplar hakkında TCK’nin 286. maddesi kapsamında re’sen soruşturma başlattı. Açıklama Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı resmi X hesabından da duyuruldu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılaması başlayan 2025/ 318 E. sayılı dosyanın, Marmara Ceza İnfaz Kurumlarındaki 1 nolu duruşma salonunda görülen duruşmaları esnasında çekildiği anlaşılan görüntülerin sosyal medya hesapları aracılığında paylaşıldığı anlaşılmakla; Kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşarak nakleden kişiler hakkında 5237 sayılı TCK’ nın 286. maddesi kapsamında resen soruşturma başlatılarak, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne fiil ve fail tespitine yönelik talimat verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı"

