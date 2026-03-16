İçişleri Bakanlığı görevini üstlenen Mustafa Çiftçi’den yeni döneme dair dikkat çeken mesajlar geldi...

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE DÖNÜŞÜM

CNN Türk'e konuşan Çiftçi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"GÖZDEN GEÇİRİLMESİ KAÇINILMAZ"

-Emniyet Teşkilatımız; 305 bini polis, 30 bini bekçi ve 16 bini sivil personel olmak üzere yaklaşık 350 bin kişiden oluşan büyük ve güçlü bir kurumdur.

-Gelişen teknoloji, farklılaşan suç türleri ve toplumumuzun değişen ihtiyaçları doğrultusunda kurumsal organizasyon yapımızın yeniden gözden geçirilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir.

-Amacımız; gece gündüz fedakârca görev yapan bu büyük teşkilatı en iyi, en modern ve etkin yönetsel organizasyon yapısına kavuşturmaktır.

Hızlı, mobilize ve verimlilik esasına dayanan normatif bir kurumsal yapı oluşturarak vatandaşlarımıza sunulan hizmetin kalitesini artırmayı; aynı zamanda personelimizin çalışma şartlarını ve çalışma sürelerini iyileştirmeyi hedefliyoruz.

-Bizim en büyük önceliğimiz kamu düzeni ve milletimizin güvenliğini sağlamaktır. Bu kapsamda ihtiyaç olan alanlarda çalışma arkadaşlarımız arasında bayrak değişimi olabilir; ancak buradaki temel ilkemiz istikrar.