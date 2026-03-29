Sosyete dünyasının renkli isimlerinden Süreyya Yalçın, rotasını bu kez Afrika’nın vahşi doğasına çevirdi. Safari sırasında aslanların arasında verdiği pozlar, kusursuz makyajı kadar zayıflığı ile de sosyal medyada konuşuluyor.

MİAMİ'DE YAŞIYOR

2016 yılında iş insanı Ozan Baran ile evlenen Süreyya Yalçın, eşiyle birlikte ABD’nin Miami şehrinde yaşıyor. Zaman zaman Türkiye’ye yaptığı ziyaretler ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adından söz ettiren Yalçın, Afrika safari macerasını takipçileriyle paylaştı.

ASIL ZAYIFLIĞI DİKKAT ÇEKTİ

Savanlarda adrenalin dolu anlar yaşarken, Yalçın’ın safari sırasında bile tam makyajlı ve son derece ince görünüşü dikkat çekti. Daha önce de iğneden ipliğe olduğu görülen sosyetik isim, bu defa “korkutan zayıflık” yorumlarıyla gündeme geldi.

Geçtiğimiz günlerde eşi Ozan Baran ile romantik bir paylaşım yapan Yalçın’ın, safari pozlarıyla hem güzelliğini hem de endişe uyandıran inceliğini gözler önüne serdiği yorumları yapıldı. Sosyal medyada takipçileri, Yalçın’ın zayıf görünüşü karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.



Süreyya Yalçın, 2015 yılında tiroid kanseri atlatmıştı. Daha sonra ise zayıf görüntüsüyle dikkat çekmişti. 2020 ve 2023 yılları arasında Süreyya Yalçın ile ilgili anoreksiya iddiaları ortaya atılmıştı. Sosyetik isim iddiaları yalanlamıştı. Zayıflığı sevdiğini her açıklamasında belirtiyor.