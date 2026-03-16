Liverpool, Anfield'da Tottenham Hotspur'u ağırladı ve Londra ekibinin teknik direktörü Igor Tudor, maç başlamadan önce tünelden geçerken yaptığı büyük bir gaf nedeniyle canlı yayında görüntülendi.

Hırvat teknik adam, İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Liverpool ile Tottenham arasında oynanan maç öncesi ilginç bir olay yaşadı. Tudor, Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'u selamlamak isterken yanıldı. Hırvat çalıştırıcı, maç öncesinde Arne Slot zannederek yardımcısı Allan Dixon'a selam verdi.

Tünelden çıktıktan sonra, Slot ile geleneksel maç öncesi tokalaşmasını yapacağını düşünerek Dixon'a arkadan yaklaşan Tudor, Dixon'a hafifçe dokundu ve ardından kolunu omzuna attı ve kısa bir süre konuştu. Hırvat çalıştırıcının yanıldığını fark ettiği anlar sosyal medyada taraftarın ilgisini çekti. Yüzleri güldüren anların ardından Tudor ile Slot selamlaşarak maç öncesi ritüelini tamamladı.

Anfield'da oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.