CHP Başakşehir İlçe Başkanı Beyzade Kayabaş, Başakşehir Belediyesi’nin mali yönetimine ilişkin yaptığı açıklamada, belediyenin borçlanma politikası, artan faiz yükü ve kamu kaynaklarının kullanımı üzerinden ciddi eleştiriler yöneltti. Kayabaş, mevcut tabloyu “sürdürülemez” olarak nitelendirerek bağımsız denetim çağrısında bulundu.

“BORÇLANIYOR, BORCUNU ÖDEMİYOR” ELEŞTİRİSİ

Kayabaş’ın açıklamasına göre, Başakşehir Belediyesi 2025 yılı içinde bankalara yaklaşık 310 milyon TL faiz ödemesi yaptı. 2026 yılı için ise AKP ve MHP’li meclis üyelerinin oylarıyla 1 milyar 165 milyon TL’lik yeni borçlanma yetkisi alındığını belirten Kayabaş, bunun belediye bütçesine “yeni bir faiz yükü” getirdiğini ifade etti. Kayabaş, belediyenin SGK, vergi dairesi ve maliyeye olan borçlarını yıllardır ödemediğini savunarak, yapılandırılmış borçların dahi yerine getirilmediğini iddia etti. Bu süreçte yaklaşık 125 bin metrekarelik arsanın borçlara karşılık devredildiğini belirten Kayabaş, “Başakşehir’in geleceği olan arsalar satılarak bütçe ayakta tutuluyor” dedi.

İHALELER VE KAMU ZARARI İDDİALARI

Açıklamada, vatandaş taleplerine “tasarruf genelgesi” gerekçesiyle yanıt verilmediği ancak ihalelerde benzer firmalarla sürecin sürdüğü iddia edildi. Kayabaş, özellikle yemek ihalesinde yaklaşık 85 milyon TL kamu zararı oluştuğuna dair iddiaların bulunduğunu belirterek, araç kiralama ve diğer ihalelerde de benzer tartışmalar yaşandığını söyledi. Başakşehir Belediyesi’nin bütçesinin 11 milyar 500 milyon TL’yi aştığını hatırlatan Kayabaş, buna rağmen kalıcı ve prestijli projeler yerine organizasyonlar, reklam harcamaları ve yüksek maliyetli giderlerin öne çıktığını ileri sürdü. “Bütçe büyüyor ancak hizmet ve eser üretimi aynı ölçüde görülmüyor” ifadelerini kullandı.

DENETİM ÇAĞRISI

CHP’li Kayabaş, Sayıştay bulguları, denetim raporları ve bakanlık tespitlerinin yıllardır belediyenin mali yönetimi konusunda uyarılar içerdiğini belirterek, şu çağrıda bulundu:

“Başakşehir Belediyesi'nin mali yapısı, borçlanmaları, ihale süreçleri, kamu zararları ve arsa satışları bağımsız ve şeffaf şekilde incelenmelidir. Kamu kaynaklarının savurganca kullanılmasına artık dur denmelidir.”