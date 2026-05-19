Avrupa ile Afrika kıtalarını birbirine bağlamayı amaçlayan ve temelleri 130 yıl öncesine dayanan Cebelitarık Tüneli projesinde yeni bir aşamaya geçildi. Teknik fizibilite onayı alan proje için İspanya hükümeti ek bütçe ayırdığını duyurdu.

130 YILLIK PROJEDE ONAY ÇIKTI

İlk olarak 1896 yılında gündeme gelen, 1979 yılında ise İspanya ve Fas krallıkları arasında imzalanan protokol ile resmiyet kazanan proje, son yapılan teknik incelemelerin ardından yeniden ivme kazandı. İspanya Cebelitarık Boğazı Sabit Bağlantı Araştırmaları Kurumu (SECEGSA), projenin teknik olarak inşa edilebilir olduğunu doğruladı.

TEKNİK DETAYLAR PAYLAŞILDI

Yapılan araştırmalar sonucunda, iki kıta arasındaki en uygun bağlantının demiryolu tüneli olması kararlaştırıldı. Proje detaylarına göre: Tünel, Fas’taki Tanca şehri ile İspanya’daki Punta Paloma bölgesi arasında inşa edilecek.

Toplam 42 kilometre uzunluğundaki hattın 38,5 kilometresi tünelden, bunun 28 kilometresi ise deniz altından geçecek. Tünel, deniz seviyesinden 475 metre derinliğe kadar inecek. Proje; iki adet tek hatlı demiryolu tüneli ve bir adet acil durum/servis tüneli olmak üzere toplam üç tüpten oluşacak.

MALİYETİ BELLİ OLDU

Projenin maliyetine ilişkin tahminler 7 milyar euro ile 30 milyar euro arasında değişkenlik gösteriyor. İspanya hükümeti, bölgenin üç boyutlu jeolojik modelinin çıkarılması için 500 bin euro, hazırlık çalışmaları için ise Mart ayında 1,73 milyon euro ek kaynak sağladı.

Alman Herrenknecht firması tarafından yürütülen fizibilite çalışmalarında sona yaklaşılırken, inşaat sürecine dair öngörüler şu şekildedir:

2027: İleri aşama çalışmaların ve hazırlıkların başlaması planlanıyor.

2040: Projenin tamamlanması hedeflenen muhtemel tarih.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte, şu anda %80 oranında deniz yoluyla yapılan yük taşımacılığının önemli bir kısmının demiryoluna kayması bekleniyor. Tünel, hem yüksek hızlı tren seferlerine hem de lojistik yük taşımacılığına hizmet verecek şekilde tasarlanıyor.