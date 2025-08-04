Bursa'da Tuğba ve Seda Akpınar kardeşler feci kazada can verdi. Bursa Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından Osmangazi ilçesi Beşyol Mahallesi’nde toprağa verilen Tuğba ve Seda Akpınar’dan geriye, kazadan 3 saat önce çekilen görüntüler kaldı.

Görüntülerde, Tuğba Akpınar otomobili kullanırken kardeşi Seda’nın video çektiği, kız kardeşlerin çalan şarkıya eşlik ettikleri yer aldı.

Geriye sadece bu görüntüler kaldı: İki kardeşin ölmeden önceki son anları ortaya çıktı - 2Kaza sonrası otomobil hurdaya döndü.

BABALARININ DOĞDUĞU TOPRAKLARI GÖRMEYE GİDECEKLERMİŞ

Özel bir elektrik şirketinde proje sorumlusu olarak görev yapan Tuğba Akpınar’ın bir AVM’deki mağazada satış danışmanı olarak çalışan kardeşi Seda’yı iş çıkışı aldıktan sonra annesi Meryem (60) ve babası Aziz Akpınar (60) ile bir kafeye dondurma yemeğe gittikleri, onları eve bıraktıktan sonra da gittikleri arkadaşlarının evinden dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Yakınları, aslen Kuzey Makedonyalı olan ailenin eylül ayında memleketlerini ziyarete gideceği için uçak bileti aldığını, Tuğba-Seda kardeşlerin de babalarının doğduğu toprakları ilk kez görecekleri için heyecanlı olduklarını söyledi. Akpınar ailesi adalet istediklerini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Kaza, 2 Ağustos saat 01.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi Ahıska Caddesi'nde meydana geldi. Tuğba Akpınar'ın kullandığı otomobil ile İsmail Sevinç yönetimindeki kamyonet çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Akpınar ile yanındaki kardeşi Seda Akpınar araçta sıkıştı.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Tuğba ile Seda Akpınar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan kamyonet sürücüsü Sevinç, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İsmail Sevinç, müdahalesinin ardından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Burada yapılan alkol testinde Sevinç’in 1.06 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü tutuklandı.