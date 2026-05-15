Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 'Süper El Nino'nun resmen başladığını belirterek, bu yıl doğa olaylarının alışılmışın dışında bir şiddette yaşanacağını söyledi.

29 YIL SONRA EN GÜÇLÜSÜ GELİYOR

1997 yılında kayıtlara geçen güçlü El Nino’nun dahi geride kalabileceğini ifade eden Şen, temmuz ayından itibaren etkisini artıracak sürecin sonbahar ve kış aylarına kadar devam edeceğini vurguladı.

CNN Türk'e konuşan Şen’e göre yaz aylarının ikinci yarısında peş peşe aşırı sıcak hava dalgaları görülecek. Bu sıcaklıkların eylül ayına kadar uzaması beklenirken, özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunan kişiler için ciddi sağlık riskleri oluşabileceği uyarısı yapıldı. Uzman isim, sıcaklıkların ardından ise atmosferde biriken nemin etkisiyle sonbahar ve kış aylarında şiddetli yağışlar, taşkınlar ve sellerin öne çıkacağını belirtti.

SON 66 YILIN EN YAĞIŞLI DÖNEMİ

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden Prof. Dr. Yusuf Demir de Türkiye’nin son 66 yılın en yağışlı dönemlerinden birini yaşadığını açıkladı. Son 6 aylık verilerin, yağışların geçen yıla göre yüzde 80’in üzerinde arttığını, su yılı ortalamasına göre ise yaklaşık yüzde 25 daha fazla olduğunu gösterdiğini ifade eden Demir, yağışların düzensiz ve kısa sürede yoğun şekilde gerçekleştiğine dikkat çekti.

DHA'ya açıklamalar yapan Demir, bir ayda düşmesi gereken yağışın bazen bir saat içinde gerçekleştiğini ve bunun ani sellere yol açtığını belirtti. Bu durumun küresel iklim değişikliğinin bir sonucu olduğunu vurgulayan Demir, Akdeniz’de artan sıcaklıklar, jet akımlarındaki değişkenlik ve El Nino ile La Nina arasındaki geçiş sürecinin bu tabloyu tetikleyen başlıca etkenler olduğunu söyledi.

YAĞIŞLARA YAPAY MÜDAHALE İDDİASI

Öte yandan Demir, sosyal medyada yer alan “yağışların yapay müdahalelerle oluştuğu” yönündeki iddiaların bilimsel bir dayanağı olmadığını belirterek, bu tür söylemlere itibar edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Her iki uzman da yaz ayları için kritik uyarılarda bulundu. Temmuz, ağustos ve eylül aylarında aşırı sıcaklıklar ve kuraklık riskinin artacağına dikkat çekilirken, bazı bölgelerde ani ve şiddetli yağışların da devam edebileceği bildirildi. Özellikle Karadeniz gibi bölgelerde sel riskinin süreceği vurgulandı.