Çin ve Rusya arasındaki diplomatik ve ekonomik bağları güçlendiren vizesiz seyahat uygulamasında yeni bir döneme giriliyor. Pekin yönetimi, Rus vatandaşları için geçerli olan vizesiz geçiş rejimini bir yıl daha uzatmaya hazır olduğunu Moskova'ya resmen iletti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Çinli ortakların bu yöndeki niyetlerini bildirdikleri ve iki ülke vatandaşlarının karşılıklı seyahatlerini kolaylaştıran düzenlemelerin korunması için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

Hâlihazırda test aşamasında olan mevcut uygulama, 14 Eylül 2026 tarihine kadar geçerliliğini koruyor. Bu kapsamda Rus vatandaşları, yurt dışı pasaportlarıyla Çin'de 30 güne kadar vizesiz konaklama hakkına sahip bulunuyor. Rusya tarafı da mütekabiliyet ilkesi gereği 1 Aralık 2025 tarihinden itibaren Çin vatandaşları için benzer bir vize muafiyeti sürecini başlatarak iş birliğini karşılıklı bir zemine oturtmuştu.

UYGULAMA TURİZMİ UÇUŞA GEÇİRDİ

Vizesiz seyahat süresinin uzatılma kararı, özellikle turizm sektöründe büyük bir hareketlilik beklentisini de beraberinde getirdi. Sektör temsilcileri ve uzmanlar, 2026 yılı itibarıyla Çin'e yönelik tur taleplerinin bir önceki yıla oranla yaklaşık iki kat arttığına dikkat çekiyor.

Seyahat rotalarında ise Pekin, Şanghay, Hainan Adası, Guangzhou ve Hong Kong gibi destinasyonların ön plana çıkmasıyla birlikte, kararın iki ülke arasındaki turizm hacmini rekor seviyelere taşıması öngörülüyor.