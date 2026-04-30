Proje kapsamında toplam 89 dev beton parça kullanılıyor. Her bir blok yaklaşık 217 metre uzunluğunda ve 73.500 ton ağırlığında. Bu dev parçalar önce karada üretiliyor, ardından deniz yoluyla taşınıp özel tekniklerle denizin tabanına yerleştiriliyor.

Yerleştirme sürecinde milimetrik hassasiyet gerekiyor. Mühendisler, parçaları sadece 15 milimetrelik toleransla birbirine bağlayarak dev yapıyı oluşturuyor. Bu hassasiyet, projenin en dikkat çekici yönlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Yaklaşık 18 kilometre uzunluğunda olacak bu tünel, Danimarka ile Almanya’yı denizin altından birbirine bağlayacak. Tamamlandığında hem karayolu hem de demiryolu ulaşımını barındıracak sistem sayesinde, iki ülke arasındaki ulaşım süresi ciddi şekilde kısalacak.

Maliyetinin milyarlarca euroyu bulduğu projede, klasik tünel kazma yöntemleri yerine 'batırma tünel' tekniği kullanılıyor. Bu yöntemde tünel parçaları ayrı ayrı üretilip denizin dibine yerleştiriliyor ve ardından birbirine bağlanarak tek bir hat haline getiriliyor.

Bu dev proje tamamlandığında, sadece Avrupa’nın değil, dünyanın en büyük su altı ulaşım yapılarından biri olacak. Aynı zamanda kıtalar arası taşımacılığı hızlandırarak bölge ekonomisine de büyük katkı sağlaması bekleniyor.