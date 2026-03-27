İngiltere’de ikinci el otomobil piyasasına ilişkin yapılan son araştırma, araç almayı planlayanları yakından ilgilendiren çarpıcı veriler ortaya koydu. Araştırmaya göre incelenen araçların yaklaşık yüzde 20’sinde hasar geçmişi bulunuyor.

EN ÇOK HASAR KAYDI OLAN MARKALAR AÇIKLANDI

Araç geçmişi platformu verilerine göre, ülkede en fazla hasar kaydı bulunan marka Vauxhall oldu. İncelenen Vauxhall araçların yüzde 24,7’sinde en az bir hasar kaydı tespit edildi.

Daily express'te yer alan habere göre, bu markayı Fiat, SEAT, Hyundai ve Ford izledi. Veriler, uygun fiyatlı ve yaygın kullanılan araçlarda hasar geçmişine rastlanma ihtimalinin daha yüksek olduğunu gösterdi.

Araştırmada, ikinci el araçlarda kaydedilen ortalama hasar maliyeti yaklaşık 4 bin 800 sterlin olarak belirlendi.

Daha lüks segmentte yer alan Bentley’de ise ortalama hasar maliyetinin 16 bin sterline kadar çıktığı görüldü. Tesla ve BMW de yüksek onarım maliyetleriyle öne çıkan markalar arasında yer aldı.

KÜÇÜK ARAÇLARDA RİSK DAHA YÜKSEK

Model bazında yapılan incelemelerde, hasar geçmişi en yüksek araçların daha küçük segmentte olduğu belirlendi. SEAT Ibiza yüzde 33,6 ile listenin başında yer alırken, Audi A1 ve Fiat 500 de en sık hasar kaydı bulunan modeller arasında sıralandı.

UZMANLARDAN ÖNEMLİ UYARI

Otomotiv uzmanları, hasar geçmişinin bir aracı doğrudan güvensiz hale getirmediğini ancak detaylı inceleme gerektirdiğini vurguladı. Uzmanlara göre ikinci el araç alımında en sık yapılan hata, sadece aracın dış görünüşüne göre karar verilmesi.

“SADECE GÖRÜNÜŞE ALDANMAYIN” UYARISI

Uzmanlar, iyi temizlenmiş ve cazip fiyatla sunulan araçların ciddi geçmiş sorunlarını gizleyebileceğine dikkat çekti. Alıcıların, araç geçmişini kontrol etmeden karar vermemesi ve birden fazla seçeneği karşılaştırması gerektiği ifade edildi.

Finans danışmanları ise piyasa ortalamasına göre düşük fiyatlı araçların dikkatle incelenmesi gerektiğini belirtti. Uygun fiyatlı görünen bir aracın, geçmişteki hasarların yetersiz onarımı nedeniyle ileride daha büyük maliyetler doğurabileceği uyarısı yapıldı.