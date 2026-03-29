Türkiye ikinci el otomobil pazarında hareketlilik sürerken, 950 bin TL bütçe aralığı hem konfor hem de ekonomik kullanım arayan alıcılar için kritik bir eşik haline geldi. Parscar verilerine göre hazırlanan listede, günlük kullanımda verimlilik sağlayan ve piyasada likiditesi yüksek olan modeller kilometre ve model yılı baz alınarak sıralandı.

GENÇ MODELLER DİKKAT ÇEKİYOR

950 bin TL bandında, 2020 ve sonrası model yılına sahip B ve C segmenti araçların yoğunluğu dikkat çekiyor. Özellikle yakıt ekonomisiyle bilinen motor seçenekleri ve otomatik şanzıman kombinasyonları listenin odağında yer alıyor.

PİYASASI HIZLI VE MASRAFSIZ 12 MODEL LİSTESİ

Belirlenen bütçe dahilinde satın alınabilecek, bakım ihtiyacı düşük ve piyasa devir hızı yüksek 12 otomobil modeli ve teknik detayları şöyledir:

Ford Ecosport 1.0 Ecoboost Style: 2022 Model (80.000 - 100.000 Km)

Renault Clio 1.0 TCe Joy EDC: 2021 Model (70.000 - 90.000 Km)

Fiat Egea 1.6 Mjet Easy Otomatik: 2021-2022 Model (60.000 - 110.000 Km)

Opel Corsa 1.2T Elegance Otomatik: 2021 Model (80.000 - 110.000 Km)

Hyundai i20 1.4 MPI Jump Otomatik: 2020-2021 Model (75.000 - 95.000 Km)

Kia Cerato 1.6 CRDi Concept Plus DCT: 2017 Model (100.000 - 125.000 Km)

Volkswagen Polo 1.2 TSI Lounge DSG: 2016 Model (100.000 - 125.000 Km)

Nissan Juke 1.6 Skypack Otomatik: 2017 Model (90.000 - 110.000 Km)

Ford Focus 1.5 TDCi Trend-X Powershift: 2017 Model (100.000 - 130.000 Km)

Renault Megane 1.5 dCi Touch EDC: 2017-2018 Model (115.000 - 140.000 Km)

Toyota Corolla 1.4 D-4D Touch Otomatik: 2015 Model (100.000 - 130.000 Km)

Honda Civic 1.6i VTEC Eco Elegance: 2012 Model (140.000 - 160.000 Km)

ALICILAR İÇİN KRİTİK KRİTER

Sektör analizlerine göre bu modellerin tercih edilmesindeki en büyük etken, servis ağının yaygınlığı ve yedek parça maliyetlerinin diğer modellere oranla daha öngörülebilir olmasıdır. 950 bin TL bandındaki bu araçlar, hem bireysel kullanıcılar hem de filo çıkışlı araç arayanlar için en rasyonel seçenekler olarak değerlendiriliyor.