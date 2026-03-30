İkinci el araç pazarında, bütçesini verimli kullanmak isteyen tüketiciler için likidite oranı yüksek modellerin verileri paylaşıldı.

1 milyon TL bandında; Alman, Japon, Fransız ve Güney Kore menşeli üreticilerin sunduğu sedan, hatchback ve SUV karoser tipindeki araçlar, ilan süreleri ve servis ağı gibi kriterlere göre sıralandı.

İKİNCİ EL PİYASASINDA SATIŞ HIZI YÜKSEK MODELLER

-Ford Focus 1.5 TDCi Trend-X Powershift: 2018-2019 Model (130.000 - 170.000 km)

-Renault Clio 1.0 TCe Touch Otomatik: 2020 Model (90.000 - 120.000 km)

-Volkswagen Golf 1.6 TDI Highline Otomatik: 2017 Model (100.000 - 160.000 km)

-BMW F30 3.20i ED Standart: 2013-2014 Model (140.000 - 190.000 km)

-Fiat Egea 1.6 Mjet Easy Otomatik: 2023-2024 Model (50.000 - 85.000 km)

-Toyota Corolla 1.8 Hybrid Dream Otomatik: 2019 Model (120.000 - 170.000 km)

-Volkswagen Passat 1.4 TSI Trendline DSG: 2015-2016 Model (100.000 - 150.000 km)

-Kia Stonic 1.4 MPI Cool Otomatik: 2021-2022 Model (90.000 - 150.000 km)

-Hyundai Bayon 1.4 MPI Jump Otomatik: 2022 Model (100.000 - 140.000 km)

-Honda Civic 1.6i VTEC Eco Executive: 2019-2020 Model (100.000 - 150.000 km)

-Renault Megane 1.5 dCi Touch EDC: 2019-2020 Model (90.000 - 120.000 km)

-Toyota Corolla 1.5 Dream Otomatik: 2021-2022 Model (100.000 - 150.000 km)

İkinci el otomobil fiyatları, aracın fiziksel kondisyonuna, hasar kaydına ve dönemsel arz-talep dengesine göre farklılık gösterebilmektedir. Sektör temsilcileri, araç alım sürecinde teknik ekspertiz ve servis geçmişi sorgulamasının önemine dikkat çekiyor.