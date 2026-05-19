İran'ın, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun öldürülmesi için 58 milyon dolarlık ödül koymayı hazırlandığı belirtildi.

İran Parlamentosu Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komitesi Başkanı İbrahim Azizi, İran Wire ve The Telegraph UK'nin haberlerine göre, ABD ve İsrail liderlerine suikast düzenleyecek herhangi bir kişi veya kuruluşa 50 milyon euro (yaklaşık 58,23 milyon dolar) ödeme yapılmasını resmileştirecek "İslam Cumhuriyeti Askeri ve Güvenlik Güçlerinin Karşı Eylemi" başlıklı bir yasa tasarısı hazırladıklarını açıkladı .

İran parlamentosunun, 28 Şubat'ta Tahran'a düzenlenen ve dönemin dini lideri Ali Hamaney'in öldürüldüğü hava saldırılarıyla ilgili olarak Trump ve Netanyahu'nun öldürülmesi karşılığında ödül öngören bir yasa tasarısını oylamaya sunması bekleniyor.

Iran Wire'ın haberine göre Azizi, Trump, Netanyahu ve ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper'ın, Hamaney'in suikastındaki iddia edilen rolleri nedeniyle "karşı eylem" için hedef alınması gerektiğini söyledi.

Ulusal güvenlik komisyonunun bir diğer üyesi Mahmud Nabavian da, ülkenin parlamentosunun yakında "Trump ve Netanyahu'yu cehenneme gönderecek" kişiye ödül verilmesi konusunda oylama yapacağını duyurdu.