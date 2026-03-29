TBMM Tarım Orman Komisyonu’nda kabul edilen yasa teklifine göre, tarlalara tarım dışı amaçlarla yapılan tüm yapılar yıkılacak. Teklifin yasalaşması halinde, başta ‘hobi bahçeleri’ olmak üzere tarlalarda izin almaksızın yapıldığı belirlenen tüm yapı sahiplerine metrekare başına 2 bin 500 lira ceza kesilecek. Bahçesi 500 metrekare olan 1 milyon 250 bin TL, 1000 metrekare (1 dönüm) olan 2.5 milyon lira ‘tarlayı bozma cezası’ ödeyecek.

1 AY SÜRE VERİLECEK

Cezayı ödeyenlerden, 1 ay içerisinde, ‘tarımsal üretim amacı dışında kullanım izin belgesi’ almaları istenecek. Başvuru yapmayanlara veya izin talepleri uygun görülmeyenlere (hobi bahçelerine izin yok) izinsiz bütün yapılarını yıkması ve araziyi tarımsal üretime uygun hale getirmesi için 2 ay süre verilecek.

Kendisi yıkmayanın bahçesini 1 ay içerisinde belediye yıkacak, tüm yıkım ve tarlaya dönüştürme masrafları bahçe sahibinden alınacak. Ayrıca metrekare başına cezası 7 bin 500 liraya, dönüm başına ise 7.5 milyon liraya çıkacak.