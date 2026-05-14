Maaşlarını alamadıkları için Eskişehir’den Ankara’ya yürüyüp açlık grevi yapan maden işçilerinin, toplam 180 milyon lira tutan ücretleri ödendi ancak işlerini kaybediyorlar.

Yıldızlar SSS Holding’in patronu Sebahattin Yıldız, eyleme katılan 113 işçiyle birlikte yer altında çalışan toplam 170 işçiyi ücretsiz izne çıkarıp istifalarını istedi. Ankara’da İçişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarının olduğu toplantıda işçilerle anlaşan Yıldız’ın daha sonra işçilere, “Eyleme çıkıp bana meydanlarda küfredenlerle çalışmam. Sizinle devam etmeyeceğim. Kendiniz istifa edin, tazminatlarınızı öderim” dediği öğrenildi. İşçiye kefil olan Bakanlardan ise ses çıkmadı.

Hüseyin Kulluk’un kızı Ecem’e sarılışı tarihe geçti.

MADENE İNEMEDİLER

Ankara’daki eylemden dönen işçiler işbaşı yapmayı bekledikleri Doruk Madencilik’te ücretsiz izin şokuyla karşılaştılar. Firmanın sahibi Sebahattin Yıldız, madene inmek isteyen işçilerden, tazminatını ödeyeceğini belirterek, işe gelmemelerini istedi. Edinilen bilgilere göre, şirkette çalışan 280 işçiden 170’i 3 Nisan 2026 itibarıyla ücretsiz izne çıkarıldı. 170 işçiden 130’unun yeraltında çalıştığı, bunların da 113’ünün Ankara’ya yürüyüp eyleme katılan işçiler olduğu öğrenildi. İşçiye tebliğ edilen yazıda gerekçe olarak, “Şirketin içinde

bulunduğu zorlayıcı ekonomik şartlar, maliyetlerdeki öngörülemez artışlar ve ocak- larda cevher sıkıntısı” gösterildi.

İşçiler Kurtuluş Parkı’nda 10 gün açlık grevi yaptı.

İşçinin onayını bilerek almadı

Yasa gereği ücretsiz izin için işverenin işçinin onayını alması gerek. İşçi bunu kabul ederse izin başlıyor, etmezse bu durum işçi için ‘haklı fesih’ hakkı doğuruyor. Bu durumda işçi dava açıp tazminatını alarak işten ayrılabiliyor. Doruk Madencilik’in bu işçilerle yollarını tamamen ayırmak için tazminatı göze alıp ücretsiz izin yöntemini uyguladığı ifade edildi.

İşçilerin halen 70 milyon lira alacağı var.

Eski alacaklar ödenmedi

SÖZCÜ’nün edindiği bilgilere göre, Sebahattin Yıldız’ın, eylem sırasında söz verdiği işçi maaş alacaklarının tamamı olan 180 milyon lirayı ödeyip bitirdi. Ancak işçilerin 2023-2024 toplu sözleşmesinden doğan alacakları ile emekliye ayrılan 30 işçinin kıdem tazminatı alacağının henüz ödenmediği, Yıldız’ın 60 milyon lira tutan bu borçları için, ‘En kısa sürede ödeyeceğim’ sözü verdiği öğrenildi. Ayrıca icra ve bireysel emeklilik nedeniyle oluşan 10 milyon liralık borç için de 1 hafta içinde ödeme sözü verildiği öğrenildi.