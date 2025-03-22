Ali Macit

Aralarında Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Necati Özkan gibi isimlerin de olduğu 90 kişi İBB’ye yönelik operasyonda gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimlerden biri de 4.5G isimli teknoloji firmasının sahibi Serdar Haydanlı oldu.

Haydanlı gözaltına alındıktan hemen sonra iktidara yakın medya kuruluşları kendisinden operasyonun ‘kilit ismi’ olarak söz etmeye başladı.

Hakkında çok sayıda haber yapılan Haydanlı, ifadesi dahi alınmadan gözaltından serbest bırakıldı.

Haydanlı’nın serbest kalmasının ardından ise hakkında yapılan tüm haberler silindi.

Operasyon kapmasında gözaltına alınan tüm isimler nezarethanede tutulurken ve ifadeleri alınırken, Haydanlı’nın serbest kalmasında iktidara yakın isimlerine etkili olduğu iddia edildi.

Haydanlı’nın Instagram hesabından ise Erdoğan’ın fotoğrafları yayınlanmıştı.

Ayrıca, Haydanlı'nın organizasyon etkinlikleri konusunda da faaliyet gösterdiği ve Selçuk Bayraktar'ın liderliğindeki Teknofest etkinliklerinde organizatör olarak görev aldığı öğrenildi.