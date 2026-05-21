CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yayınladığı videoda CHP yönetimine mesajlar verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun çıkışı Ankara kulislerinde bir süredir konuşulan siyasi senaryoyu hatırlattı.

O SENARYO VE ATILACAK ADIMLAR ŞÖYLE:

-Mutlak Butlan davasına bakan İstinaf Mahkemesi, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin verdiği “CHP 2023’ten sonra iki kez kurultay yaptı. Dava dayanaksız kaldı” kararını bozacak.

-Dosya yeniden 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gelecek. Mahkeme bu kez, istinafın kararına uyup, Özgür Özel ve ekibinin kazandığı kurultay için “tedbirli olarak mutlak butlan” kararı verecek.

-Böylece Kılıçdaroğlu’na dönüş yolu açılacak. Kılıçdaroğlu da ilk iş olarak mevcut yönetimi partiden uzaklaştırmaya kalkacak. Meclis Grubu ile parti yönetimi ayrışacak. CHP, iç kavgaya sürüklenecek.

-Bu arada 7-8 Temmuz’da Ankara’da NATO Zirvesi toplanacak. İktidar Trump’ın hem siyasal, hem Änansal desteğini almaya çalışacak. Bu sağlanırsa, baskın seçim için düğmeye basılacak.

-Tarih olarak, ABD’de kasım ayında yapılacak olan ve Trump’ın kaybedeceğine kesin gözüyle bakılan ara seçimin hemen öncesi belirlenecek. Bu plan uyarınca Türkiye’de sandık ekim sonunda kurulacak.

-CHP’nin cumhurbaşkanı adayını ve milletvekili listesini Kılıçdaroğlu ve ekibinin belirlemesi gündeme gelecek. Muhalefetin seçim ittifakı arayışı da boşa çıkarılacak.

-İmamoğlu’na destek veren Özel liderliğindeki yönetim ve parti örgütleri direnişini sürdürecek. Onların direncini kırmak için CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar kesintisiz sürecek. Muhalefetin başta Mansur Yavaş olmak üzere güçlü bir aday çıkarmasının yolu kesilecek.

-İktidar, bu arada temmuz başında asgari ücretle, memur ve emekli maaşlarına sürpriz zam yapacak. Apo’ya ‘statü’ verilerek DEM’in desteği alınacak, Kürt oyların CHP’den uzaklaşması sağlanacak. Seçim söylemini CHP’deki bölünme üzerine kuracak. Kontrol ettiği medya aracılığıyla “Bunlar devleti yönetemez” algısı yaratacak.