İngiltere’nin Liverpool kentinde yaşayan 26 yaşındaki fotoğrafçı Phoebe Irving, ilk evini satın aldıktan sonra beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Dört odalı daire için 105 bin sterlin ödeyen Irving, evi gezerken koridorda kilitli bir kapı fark etmişti. Ancak emlakçılar bu kapının yalnızca 'depo alanı' olduğunu söylemişti.

KİLİTLİ KAPIYI AÇINCA ŞAŞKINA DÖNDÜ

Anahtarları aldıktan sonra daireye giren genç kadın, merak ettiği kilitli kapıyı açınca karşısında küçük bir depo değil, oldukça geniş bir alan buldu. Gizli bölümün, yaklaşık üç çift kişilik yatak odası büyüklüğünde olduğu belirtildi.

EVİN İÇİNDEN BİR EV DAHA ÇIKTI

İlanlarda dört odalı olarak görünen dairenin içinde saklı kalan bu ekstra bölüm, Irving’in evini tahmin ettiğinden çok daha büyük hale getirdi. Genç kadın, ilk evinde böyle bir sürprizle karşılaşınca yaşadığı şaşkınlığı sosyal medyada paylaştı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kısa sürede yayılan görüntüler, kullanıcıların ilgisini çekti. Pek çok kişi, 'depo' denilen alanın aslında başlı başına kullanılabilir bir oda büyüklüğünde olmasına şaşırdı. Olay, ev satın alırken kapalı alanların ve kilitli bölümlerin mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini bir kez daha gündeme getirdi.