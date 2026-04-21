Bu sezon attığı gollerle Galatasaray’ın gücüne güç katan Victor Osimhen, 1 aydır yok. 18 Mart’taki Liverpool maçında kolu kırılan 27 yaşındaki forvette hasret bitiyor. Sarı-kırmızılılar şampiyonluk modunu açarken elbette Osimhen’siz olmaz. Teknik Direktör Okan Buruk, Ankara’da süre vermediği Nijeryalı yıldızı, kupadaki Gençlerbirliği maçında oynatacak. Ancak Okan Buruk’un, süper golcüye 15-30 dakika arasında süre vermesi bekleniyor. Hedef Fenerbahçe derbisinde yüzde 100 bir Victor Osimhen...

KUPADA İCARDİ

Koluna olası bir darbeyi önlemek amacıyla Nijeryalı forvete özel bir bandaj hazırlandı. Yarın Rams Park’ta oynanacak kupa maçında bandajlı bir Osimhen izleyeceğiz. Başarılı forvetin yokluğunda Galatasaray sıkıntılar çekmişti. Son oynanan Gençlerbirliği maçında İcardi’nin gol atması yüzleri güldürdü. Okan Buruk’un bu nedenle kupadaki Gençlerbirliği sınavına İcardi’yle başlaması bekleniyor.