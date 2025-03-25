ALİ MACİT

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yöneltilen suçlamaların tümünün uydurma ve yalan olduğunu söyledi, gizli tanık dışında kanıt da gösterilemedi, buna rağmen ‘Kaçar’ diye tutuklandı

İmamoğlu, cezaevindeki ilk anlarında iki aydır tutuklu olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’la karşılaştı.

O anları Özdağ sosyal medya hesabından paylaştı. Özdağ’ın paylaşımı şöyle, “İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu ‘Düşman ceza hukuku’ uygulaması neticesinde tutuklanmıştır. Sayın İmamoğlu’nun getirildiğini infaz memurlarından öğrendim. Sayın İmamoğlu ile biraz önce de avukat kabininde karşılaştık. Kaymakamlıktan gelen tebligatları imzaladı. Selamlaştık. Morali iyi. Şişli Belediye Başkanı Sayın Resul Emrah Şahan ile de karşılaştık. Onun da morali iyiydi.” İmamoğlu’nunSilivri’ye giderken çekilmiş fotoğrafı çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.

HÜCRE 15 METREKARE

İmamoğlu’nun kaldığı 9 Nolu Cezaevi’nde pek çok tanıdık sima da var. Bunlar, iş adamı Osman Kavala, Avukat Can Atalay, eski Esenyurt ve Beşiktaş belediye başkanları Ahmet Özer ile Rıza Akpolat ve menajer Ayşe Barım. Öte yandan hücreler 15 metrekare ve 5 adımlık bir avluya açılıyor.

CHP HEYETİ ZİYARET ETTİ

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ile Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, Ekrem İmamoğlu’nu cezaevinde ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklama yapan Gökhan Günaydın,

“İmamoğlu, ‘Mesele bizim özgürlüğümüz değil, Türkiye’nin özgürlüğüdür’ diyor. Milletin bunu sahiplenmiş olmasından da büyük mutluluk duyduğunu ifade ediyor” dedi.