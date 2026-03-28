Ukrayna, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’in İran ile savaşı sürerken Suudi Arabistan ile bir savunma anlaşması imzaladı.

Zelenski, bizzat Suudi Arabistan'a giderek İran İHA'larına karşı Arap ülkesini korumak için tüm hava savunma yeteneklerini kullanacağına dair imzayı attı. Zelenski buradan BAE'ye uçtu.

Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski Perşembe günü Suudi Arabistan'a ulaştıktan sonra Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşmesi öncesinde önemli bir düzenleme yapıldığını duyurdu.

Zelenski sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bu anlaşma gelecekteki sözleşmeler, teknolojik iş birliği ve yatırım için temel oluşturuyor. Suudi Arabistan da Ukrayna’nın ilgisini çeken yeteneklere sahip. Bu iş birliği karşılıklı yarar sağlayabilir” dedi.

Suudi Arabistan devlet haber ajansı iki ülkenin savunma tedariki konusunda bir mutabakat zaptı imzaladığını doğruladı.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI ORTA DOĞU'YA TAŞTI

Riyad yönetimi 28 Şubat tarihinden bu yana İran kaynaklı yüzlerce dronu ve onlarca füzeyi etkisiz hale getirdi. Suudi savunma bakanlığı Cuma günü en az altı füzenin engellendiğini açıkladı.

Ukrayna-Rusya savaşının başında İran'dan Rus ordusuna teslim edilen kamikaze İHA'larla uzun süredir mücadele eden Kiev yönetimi İran’ın Körfez ülkelerine yönelik saldırıları üzerine Orta Doğu'ya adım attı.

İran'ın kamikaze İHA'ları Körfez'i vururken Rusya'nın da geliştirdiği İHA'ları İran'a gönderdiği ortaya çıktı. Bunun üzerine Ukrayna Körfez ülkelerini savunmak için devreye girince dolaylı da olsa Rusya-Ukrayna savaşı Körfez'e taşındı.

Ukrayna, Moskova’nın 2024 sonundan itibaren yoğunlaşan İHA saldırılarına karşı ucuz ve etkili önleyici İHA'ların ana üreticisi konumuna geldi.

Körfez ülkeleri İran saldırılarında sivillerin tehlikeye atıldığını belirtiyor. Bölge ülkelerinde saldırılar sonucu şimdiye kadar 25 kişi yaşamını yitirdi.