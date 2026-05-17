Gökhan Çınar'ın sunduğu Katarsis programına konuk olan İnci Türkay yıllardır içinde taşıdığı acı bir anıyı ilk kez anlattı. Türkay, 2011 yılında hayatını kaybeden Defne Joy Foster’ın son gecesinde yaşananları anlatırken duygusal anlar yaşadı.Programda hem Londra’ya yerleşme süreci hem de özel hayatına dair açıklamalarda bulunan İnci Türkay, konu rol arkadaşı Defne Joy Foster’a gelince gözyaşlarına hakim olamadı.

''ÇIKMA, BURADA KAL DİYE ÇOK ISRAR ETTİM''

Türkay, set döneminden kalan bazı anılara da değinirken aralarında zaman zaman küçük kırgınlıklar yaşandığını ancak sonrasında bu durumun düzeldiğini ifade etti. Asıl zor kısmın ise Foster’ın hayatını kaybettiği geceye dair olduğunu söyledi.

Ünlü oyuncu, Defne Joy Foster’ın vefat ettiği gece Nişantaşı’ndaki evinde bulunduğunu belirterek o anları şöyle anlattı:

“Vefat ettiği gece Nişantaşı’ndaki evime geldi. Bana Beyoğlu’na çıkmayı teklif etti. Ben o gün çok halsizdim, grip gibiydim ve dışarı çıkmak istemedim. ‘Çıkma, burada kal’ diye çok ısrar ettim ama beni dinlemedi ve gitti.”





''BÜYÜK BİR ŞOK YAŞADIM''

Türkay, o gecenin ardından sabaha karşı gelen acı haberle büyük bir şok yaşadığını ifade etti.

Yaşadığı travmanın etkisinin uzun süre devam ettiğini söyleyen ünlü oyuncu, o anların zihninden hiç silinmediğini belirtti:

“Sonrasında günlerce boşluğa baktım. O anı sürekli zihnimde yeniden yaşıyorum. Hâlâ rüyalarımda o kapıyı kapatıyorum, gitmesin diye zincirliyorum… Ama gerçekte gitti.”

İnci Türkay’ın yıllar sonra gelen bu açıklaması sosyal medyada da geniş yankı uyandırırken, birçok kullanıcı duygusal paylaşımıyla ünlü oyuncuya destek mesajları gönderdi.