Gümüş fiyatlarındaki karışık seyir devam ederken, İngiliz bankadan elinde gümüşü olanlar için dikkat çeken analiz geldi.

Gümüş, Ocak ayı sonlarında ons başına 121 dolar ile rekor nominal zirveye ulaştı. Bunu altın fiyatlarındaki rekor seviyeler hızlandırdı.

Tarife endişeleri ve jeopolitik gerilimlerle bağlantılı güvenli liman alımları da fiyatların yükselişine destek verdi.

ANİDEN SERT DÜŞÜŞ YAŞADI

Gri metal Şubat ayı başlarında ons başına 64 dolara kadar keskin bir düşüş yaşadı. Ortadoğu’daki çatışmaların tetiklediği dolar yükselişi bu durumu tetikledi.

Bununla beraber, HSBC hedeflerini yükseltmesine rağmen orta vadede temkinli bir görünüm hedefini sürdürüyor.

Banka, daralan arz açıklarının ve zayıflayan endüstriyel ve mücevher talebinin sürekli ralliler için zemin oluşturmadığı konusunda uyarıda bulundu.

PİYASA AÇIĞI DÜŞECEK

Banka, küresel gümüş piyasası açığının 2026’da 73 milyon onsa düşeceği tahmininde bulundu. 2025’te bu rakam 143 milyon onstu. Açık 2027’de 25 milyon onsa daha da daralacak. Maden ve geri dönüşüm arzı artacak.

HSBC’nin baş değerli metaller analisti James Steel, "Azalan açıklar, bizim görüşümüze göre, gümüşü uzun süreler boyunca keskin bir şekilde yukarı taşımak için yeterli olmayacak." dedi. Banka, fiyatların 2026 ve 2027’nin ikinci yarısında gevşemesini bekliyor.

Toplam gümüş tüketiminin yarısından fazlasını oluşturan endüstriyel talep 2025’te 657 milyon onsa geriledi. Bir önceki yıl rekor seviyede 679 milyon ons civarındaydı. Üreticiler yüksek fiyatlara yanıt olarak gümüş kullanımını azaltma veya ikame etme çabalarını hızlandırdı.

