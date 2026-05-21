The Middle Easy Eye haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, Hac ibadeti sırasında savaşı yeniden başlatmaması yönünde Suudi Arabistan ve Katar gibi müttefiklerden ve kendi yetkililerinden gelen uyarıların ardından bu hafta İran'a planlanan saldırıyı erteledi.

Üst düzey Körfez yetkililerine göre Trump'a hac döneminde İran'a saldırmanın yüz binlerce hacıyı mahsur bırakarak Körfez ülkelerinde büyük bir krize yol açacağı iletildi.

Kaynaklar ayrıca bu dönemde yapılacak bir saldırının Washington'ın Müslüman dünyasındaki itibarına daha da zarar vereceğini belirtti.

Trump yönetiminden bir yetkili de bu görüşmeleri doğruladı. Yetkililer ABD ve İsrail arasındaki bu savaşı şu anda sürdürmenin Trump için ciddi bir prestij kaybına yol açacağı konusunda uyardı.

İsmini vermek istemeyen yetkililer Hac dönemi geçtikten sonra savaşın önümüzdeki haftalarda yeniden başlamasını bekliyor.

HAC'DAN SONRA SAVAŞA DEVAM

ABD daha önce Ramazan ayında İran'a saldırmıştı. Ancak bunu Hac döneminde yapmak her yıl yaklaşık bir milyon hacıya ev sahipliği yapan Suudi Arabistan için devasa lojistik sorunlar doğuruyor.

Bu zorluklar Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi Körfez'deki hava yolu merkezlerinin yanı sıra Güney ve Doğu Asya ülkelerini de etkiliyor.

Bu yıl 24 Mayıs'ta başlayacak ve altı gün sürecek Hac öncesinde yüz binlerce hacı halihazırda Suudi Arabistan'da bulunuyor.

ABD geçmişte de İran'ı sahte bir güvenlik algısına sürüklemek için yanıltıcı sinyaller kullanmıştı.