Belce ÖRÜ

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre Türkiye ekonomisi 2024 yılının tamamında yüzde 3.2, yılın son çeyreğinde ise yüzde 3 büyüdü. Orta Vadeli Program’da 2024 yılı için büyüme beklentisi yüzde 4’ten yüzde 3.5’e revize edilmişti. Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’yı (GSYH) oluşturan faaliyetler incelendiğinde Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörünün yine inşaat olduğu görüldü.

TÜKETİM ÖNE ÇIKTI

İnşaat sektörü yüzde 9.3 ile çift haneye yakın büyüme gösterirken, üretim ekonomisinin temelini oluşturan sanayi sektörü ise sadece yüzde 0.5 büyüdü. 2024 yılında imalat sanayi yüzde 0.2 ile daralan tek sektör olarak dikkat çekti.

Ekonominin üretim yerine tüketime dayalı büyüdüğünün bir diğer ispatı son çeyrekte yeniden hızlanan hanehalkı harcamaları oldu. Hanehalkı tüketim harcamaları son çeyrekte yüzde 3.9, 2024 yılında yüzde 3.7 arttı. Yılın son çeyreğinde büyümeye en yüksek pozitif katkılar 3 puan ile tüketim ve 1.5 puan ile yatırımlardan geldi. Böylelikle, büyümeye tüketimden gelen kesintisiz pozitif katkı 18. çeyreğe ulaştı. Önceki çeyrekte yüzde 0.8 daralan ancak - yüzde 0.1’e revize edilen yatırımlar ise son çeyrekte yüzde 6.1 büyüdü. Yatırımlar tarafındaki ana belirleyici inşaat olurken, son çeyrekte inşaat yine yüzde 9.7 gibi kuvvetli bir büyüme gösterdi.

Gelirde eşitsizlik de arttı

Kişi başına GSYH 2024 yılında cari fiyatlarla 507 bin 615 TL, dolar cinsinden 15 bin 463 olarak hesaplandı. Prof. Dr. Mehmet Şişman, “15 bin doları geçtik diye sevinelim mi? Yoksa 10 bin doları geçerken olduğundan daha fazla eşitsizliğe mi yanalım” yorumunu yaptı.