Slovenya'nın kalbinde, 947 metre yüksekliğindeki Lisca Tepesi'nde herkesi hayretler içinde bırakan bir keşif yapıldı. Tepedeki mistik şapel, 'Ejderha Çizgisi' adı verilen devasa bir enerji damarının tam üzerine kuruluymuş. İnsan kalbi gibi atan, şifa dağıttığına inanılan bu gizemli hattın sırrı çözüldü.

Slovenya'nın sarp tepelerinde, sıradan bir manzaranın çok ötesinde bilim dünyasını ve mistisizm meraklılarını şoke eden bir gerçek ortaya çıktı.

Lisca Tepesi'nde bulunan ve yıllardır "şifa dağıttığına" inanılan küçük şapelin sırrı yerin altındaki devasa bir enerji damarıymış. Uzmanların "Ejderha Çizgisi" adını verdiği bu enerji şeridi, insan kalbiyle aynı ritimde atıyor.

8 metre genişliğinde dev bir enerji damarı

Geomantija uzmanlarının yaptığı araştırmaya göre, bu çizgiler yeryüzünün yaşam enerjisini taşıyan damarlar gibi çalışıyor.

Ejderha çizgisi, enerjiyi önce dışarı itiyor, sonra merkeze çekiyor. Bu ritim, insan vücudundaki kalp atışıyla birebir örtüşüyor.

947 metre yüksekliğindeki Lisca Tepesi'nde bulunan şapel, tam bu enerji hattının üzerine inşa edilmiş. Buraya gelenler, vücutlarının yenilendiğini ve huzur dolduklarını iddia ediyor.

1939 yılında inşa edilen bu gizemli şapel, sadece konumuyla değil, yapımında kullanılan malzemelerle de şaşırtıyor.

Şapel, mistik Gračnica Vadisi'nden getirilen özel tüf taşlarıyla örülmüş.

Kapının etrafındaki mermerlerde yazan Simeon, Vladimir, Hozana gibi isimlerin, burayı kutsayan bir papazın yeğenlerine ait olduğu söylense de, mistik inanışlar bu isimlerin şifalı enerjiyi koruduğuna inanıyor.