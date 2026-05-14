Usta yazarın annesi Makbule Abasıyanık tarafından 1955’te kurulan Sait Faik Hikâye Armağanı, 1964’ten bu yana Darüşşafaka Cemiyeti tarafından veriliyor…

72’inci kez düzenlendi

Makbule Abasıyanık’ın vasiyetnamesi doğrultusunda yazarın anısını yaşatmak amacıyla düzenlenen ve her yıl bir öykücüye takdim

edilen ödülü kazanan isim,her yıl Sait Faik’in vefat yıl dönümü olan 11 Mayıs’ta açıklanıyor…

Bu yılki Armağan’ı kazanan isim de önceki gün belli oldu...

Darüşşafaka Cemiyeti, Türkiye İş Bankası ve Kültür Yayınları iş birliğiyle bu yıl 72’incisi düzenlenen yarışmada Başak Arslan’ın aile içi ilişkilere odaklanan ‘Sardunyalar Güneşe Bayılır’ kitabı ödüle layık görüldü.

‘Benim için büyük gurur’

Arslan, törende yaptığı konuşmada “Sait Faik gibi, ‘her şeyi bir insanı sevmekle’ başlatan bir ustanın izinde, bu kıymetli öykü ödülüne layık görülmek benim için büyük gurur” dedi.

‘Doğan Hızlan Özel Ödülü’ Çıracıoğlu’nun

Törende, Sait Faik Hikâye Armağanı’nın Onursal Jüri Başkanı Doğan Hızlan adına ilk defa geçtiğimiz yıl verilen ‘Doğan Hızlan Özel Ödülü’ de yeni sahibini buldu.

Bu yılki ödülü Rumelikavağı’ndaki balıkçıların hikayesini başarılı ve özgün bir dille anlatan Maviden-Deniz Güzeldir kitabıyla Vecdi Çıracıoğlu kazandı.

‘Benim limanımdı’

Çıracıoğlu da “Sait Faik benim 12 yaşımdan beri elimden tutan amcamdı. Zaman zaman asabi, zaman zaman sevecen ve yalnız amcam, yaşamım boyunca başucumda duran kitaplarıyla her zaman sığındığım bir liman olmuştur. Bu ödülü’nü almak benim için büyük bir onurdur” dedi.

Yazarlar ödüllerini İstanbul Pera Palas Oteli’nin tarihi atmosferinde, edebiyat ve kültür-sanat dünyasının önde gelen isimlerinin katılımıyla düzenlenen törenle aldı.

‘Mirası yaşamaya devam edecek’

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç de konuşmasında, Sait Faik’in sadece Türk edebiyatında değil, yaptığı bağışla Darüşşafaka’daki her çocuğun değişen hikâyesinde kalıcı izler bıraktığını belirterek “Eserlerinin telif gelirleri, yıllar boyunca öğrencilerimizin aydınlık geleceğine katkıda bulundu’’ dedi.

Bu yılki yarışmaya rekor sayıda başvuru yapıldığını dile getiren Güleç, sözlerini şöyle noktaladı: “Edebiyatımızda müstesna bir yere sahip yarışmamıza katılan 190 öykü kitabının yazarına sonsuz teşekkür ediyor; ödül kazanan yazarlarımızı yürekten kutluyorum. Sait Faik’in mirası çocuklarımızın aydınlık geleceğinde ve yazarlarımızın kalemlerinde yaşamaya devam edecek.”

‘İyi bir yazar ve iyi bir insandı’

Seçici Kurul Onursal Başkanı Doğan Hızlan “Sait Faik önce iyi bir yazardır. İyi bir yazar her zaman iyi bir insan olmuyor ama Sait Faik aynı zamanda iyi bir insandı” dedi. Bunca yayın, bunca kitap arasında bu ödüllerin bir hatırlatma olduğunu belirten Hızlan, kendi adının böyle bir hatırlatmanın parçası olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

‘Bilgi artarken bilgelik de artsın istiyorsak okumalıyız’

İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı ve 72. Sait Faik Hikaye Armağanı Seçici Kurulu Üyesi Adnan Bali, törende yaptığı konuşmada, bu özel ödülün insanı anlamaya ve anlatmaya adanmış bir ömre ithafen düzenlenen geleneğin bir parçası olduğunu belirtti.

Bali, usta yazarın belki de birçoğumuzun yanından, önünden geçerken fark etmediği insanları, hayattan izleri anlattığını söyledi.

Okuma sevgisinde annesinin büyük rolü olduğuna değinen Bali, sözlerine şöyle devam etti:

‘’Çocukluğumun geçtiği Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, Almanya’da işçi olarak çalışan eşi yurt dışındayken, 5 çocuğa bir taraftan bakıp, bir taraftan da gaz lambasının ışığında Kemal Tahir’in Devlet Anası’nı okuyan bir kadındı annem... O’nun hatırasını yaşatmak için İslahiye’de cezaevini kütüphaneye dönüştürdük. Şimdi o kütüphanede çocuklar ve ev kadınları kitaplar okuyor.

Bugün teknoloji sayesinde bütün bilgilere anlık ulaşıyoruz. Bilgi artıyor ama bilgelik artıyor mu emin değilim. Eğer bilgelik de artsın istiyorsak okumalıyız, çoklu okumalıyız ve daha da önemlisi doğrulanmak için değil yanlışlanmak için okumalıyız.”

‘Türkiye’de kitap okunmuyor diyenler okumuyordur’

Armağan için başvuru sayısındaki önemli artışın, edebiyat dünyasında devam eden bir devinimin işareti olduğunu vurgulayan Bali, bu yıl 70. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Kültür Yayınları’nda 2025’te 2 bin 555 başlık altında 16,5 milyon kitap basıldığını belirterek “Türkiye’de kitap okunmuyor diye klasik bir algı vardır. ‘Türkiye’de kitap okunmuyor’ diyenler okumuyordur. Çünkü o dünyanın farkında değiller” dedi.