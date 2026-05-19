Instagram, kullanıcıların daha doğal ve anlık içerik paylaşabilmesi için “Şipşak” adlı yeni özelliğini kullanıma sundu. Yeni sistem sayesinde kullanıcılar, filtre ya da düzenleme olmadan çekilen fotoğrafları anında paylaşabiliyor. Üstelik gönderilen içerikler yalnızca bir kez görüntülenebiliyor ve 24 saat içinde tamamen siliniyor.

Böylece platform, klasik hikâye paylaşım anlayışından farklı bir deneyim sunmayı hedefliyor.

BİR KEZ GÖRÜNTÜLENİYOR, SONRA KAYBOLUYOR

Şipşak özelliğinde kullanıcılar yalnızca Instagram’ın uygulama içi kamerasını kullanarak fotoğraf çekebiliyor. Galeriden eski bir görsel yüklemek ya da filtre eklemek ise mümkün değil.

Paylaşılan içeriklerin öne çıkan özellikleri şöyle:

Fotoğraflar sadece tek sefer görüntülenebiliyor

İçerikler 24 saat sonra otomatik olarak siliniyor

Ekran görüntüsü ve ekran kaydına karşı koruma bulunuyor

Özellik, direkt mesaj kutusu üzerinden çalışıyor

Instagram, bu özellikle birlikte daha samimi ve gerçek zamanlı bir paylaşım ortamı oluşturmayı amaçlıyor.

ŞİPŞAK ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIYOR?

Yeni özelliğe erişmek için kullanıcıların Instagram DM kutusuna giriş yapması gerekiyor.

Şipşak paylaşımı yapmak için izlenmesi gereken adımlar şöyle:

Gelen kutusundaki fotoğraf ikonuna dokunun

Anlık bir fotoğraf çekin

İsterseniz kısa bir not ekleyin

Göndermek istediğiniz kişileri seçin

Paylaş butonuna basın

Gönderilen içerikler, karşı tarafın mesaj ekranında özel bir fotoğraf alanı olarak görüntüleniyor. Fotoğraf açıldıktan sonra yeniden görüntülenemiyor.

FİLTRE VE EFEKTLER TAMAMEN KALDIRILDI

Instagram’ın yeni sisteminde en dikkat çeken detaylardan biri de filtre ve düzenleme seçeneklerinin kaldırılması oldu.

Şipşak özelliğinde:

Fotoğraf düzenleme yapılamıyor

Galeriden görsel seçilemiyor

Filtre ve efekt kullanılamıyor

Platform, bu değişiklikle kullanıcıların daha doğal ve müdahalesiz içerikler paylaşmasını hedefliyor.

ŞİPŞAK ÖZELLİĞİ NASIL GİZLENİYOR?

Bu sistemi kullanmak istemeyen kullanıcılar için kapatma seçeneği de sunuluyor.

Özelliği devre dışı bırakmak için şu adımlar takip ediliyor:

Profil sayfasını açın

Sağ üstteki üç çizgiye dokunun

“Ayarlar” bölümüne girin

“İçerik Tercihleri” menüsünü açın

“Gelen Kutusunda Instants’ı Gizle” seçeneğini aktif edin

Bu ayar açıldığında, Şipşak bölümü mesaj kutusundan kaldırılıyor ve diğer kullanıcıların gönderdiği anlık paylaşımlar da alınmıyor.

GENÇLER İÇİN EK GÜVENLİK ÖNLEMLERİ GELDİ

Instagram, yeni özellikle birlikte genç kullanıcıları korumaya yönelik bazı güvenlik adımlarını da devreye aldı.

Yeni sistem kapsamında:

Günlük kullanım süresi sınırlandırılabilecek

Gece saatlerinde uyku modu uygulanabilecek

Engelleme, sessize alma ve kısıtlama araçları kullanılabilecek

Topluluk kurallarını ihlal eden içerikler otomatik olarak kaldırılabilecek

Şirket ayrıca bazı ülkelerde yalnızca bu özelliğe odaklanan bağımsız bir “Instants” uygulamasını test etmeye başladı.