Oyuncu İpek Yazıcı, boşanmasının ardından özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Son dönemde kürek sporuna yönelen Yazıcı’nın paylaşımları, yeni bir aşk iddiasını da beraberinde getirdi.

SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ

İddialara göre Yazıcı, kürek eğitmeni İhsan Taha Torğut ile aynı mekândan paylaşımlar yaptı. İkilinin sosyal medyada birbirlerini takip etmesi ve karşılıklı beğenileri, dikkatli gözlerden kaçmadı.





BAĞDAT CADDESİ'NDE GÖRÜLDÜ İDDİASI

Ayrıca İhsan Taha Torğut’un, Yazıcı’nın birçok fotoğrafını beğenmesi de iddiaları güçlendirdi. Kulislerde konuşulanlara göre ikilinin Suadiye’de birlikte görüldüğü de öne sürüldü.

Öte yandan Torğut’un, Ogeday Girişken ile aynı ekipte yer aldığı da biliniyor. Tüm bu gelişmeler sonrası gözler, ikiliden gelecek olası açıklamaya çevrildi.





