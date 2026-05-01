Irak, petrol sevkiyatında tek bir kanala bağımlılığı azaltmak amacıyla hem mevcut hatların onarımı hem de yeni hat inşası süreçlerini eş zamanlı yürütüyor. Bakanlık, Kerkük-Ceyhan hattının operasyonel hale getirilmesi için teknik hazırlıklarda son aşamaya gelindiğini belirtti.

ONARIM SÜRECİ SONA YAKLAŞTI

Günlük 600 bin varil petrol taşıma kapasitesine sahip olan bu hat, teknik arızalar ve güvenlik sorunları nedeniyle uzun süredir tam kapasiteyle kullanılamıyordu. 700 kilometrelik hattın Irak sınırları içinde kalan kısımlarında bakım çalışmaları büyük oranda tamamlandı. İhracatın Basra limanları dışında stratejik bir alternatif güzergaha kavuşturulması ve sevkiyat sürekliliğinin teknik güvence altına alınması amaçlanıyor.

BASRA-HADİSE BORU HATTI İLE KAPASİTE ARTIŞI

Bakanlığın duyurduğu ikinci önemli gelişme, Basra-Hadise projesinin uygulama safhasına geçilmiş olmasıdır. Projenin teknik verileri şu şekilde paylaşıldı:

Taşıma Kapasitesi: Hattın tam kapasiteye ulaştığında günlük 2,5 milyon varil petrol taşıması planlanıyor.

Lojistik Detaylar: Projede kullanılacak boruların yerel sanayi tesislerinde üretildiği bilgisi paylaşıldı.

Maliyet: İlk etap yatırım maliyeti 1,5 milyar dolar olarak açıklandı.

ÜÇ FARKLI GÜZERGAH HEDEFİ BULUNUYOR

Irak'ın enerji planlaması, petrolün sadece bir noktaya değil; Türkiye, Ürdün ve Suriye üzerinden geçecek üç ana koridorla dış pazarlara ulaştırılmasını öngörüyor. Bu yapı, herhangi bir güzergahta yaşanabilecek teknik veya siyasi aksaklık durumunda sevkiyatın diğer yollarla devam ettirilmesini amaçlıyor.

Irak'ın bu yatırımları, ülkenin bütçe gelirlerinin neredeyse tamamını oluşturan petrol satışlarını güvence altına alma çabası olarak değerlendiriliyor. Ancak projelerin tam kapasiteyle çalışabilmesi; sadece teknik onarımlara değil, aynı zamanda komşu ülkelerle varılacak teknik ve mali mutabakatlara da bağlı.