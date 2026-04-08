Irak'ta Ketaib Hizbullah tarafından alıkonulan ABD’li gazeteci Shelly Kittleson, ülkeyi derhal terk etmesi şartıyla serbest bırakıldı. SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADILAR Ketaib Hizbullah Güvenlik Sorumlusu Ebu Mücahid el-Assaf, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ‘serbest bırakma' girişiminin bir daha tekrar edilmeyeceğini belirterek, “Ulusal duruşları nedeniyle görev süresi sona ermiş Başbakan’a saygı göstererek, Amerikan vatandaşı Shelly Kittleson adlı şüpheliyi derhal ülkeyi terk etmesi şartıyla serbest bırakmaya karar verdik” ifadelerini kullandı.

