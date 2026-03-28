İran'da iki elektrik santrali zarar gördü
İran'ın İsfahan Valisi Mehdi Cemalinejad, ABD- İsrail’in, eyaletteki bazı sanayi tesisleri ile enerji altyapısına yönelik saldırılarında Mübarek bölgesindeki iki elektrik santralinin zarar gördüğünü söyledi.
İran resmi ajansı IRNA'ya göre Cemalinejad, İsfahan eyaletine yönelik saldırılar sonucu bölgede oluşan hasara ilişkin bilgi verdi.
Cemalinejad, “ABD-İsrail saldırısında Mübarek bölgesinde 914 ve 250 megavat kapasiteli iki elektrik santrali zarar gördü." ifadesini kullandı.
Saldırılarda Mübarek Çelik Şirketi’nin üretim tesisine ait bazı bölümlerin hasar gördüğünü aktaran Cemalinejad, İsfahan eyaletinde son saldırılarda ayrıca 25 işçinin hayatını kaybettiği bilgisini verdi.
Tel Aviv'de önce siren sonra patlama sesleri
İran'ın İsrail'e yönelik başlattığı yeni saldırı dalgasında Tel Aviv'de önce siren sonra da patlama sesleri duyuldu.
Hizbullah'tan İsrail'e saldırı
Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in askeri hedeflerine yönelik saldırıların sürdüğü belirtildi.
Lübnan'ın güneyindeki Beyt Lif, Kantara, Deyr Siryan, Taybe, Beyyada, Şema, Dibil ve Meys el-Cebel beldelerinde İsrail askerleri ve araçlarının insansız hava araçları (İHA) ve roketlerle hedef alındığı aktarıldı.
Beyyada beldesinde İsrail birliklerinin birçok kez hedef alındığı ve çok sayıda İsrail tankına saldırı düzenlendiği kaydedildi.
İsrail'in kuzeyindeki Malikiye, Kiryat Şimona, Even Menaşem, Nehariye, Şilomi Carmiel, Sasa ve Misgav Am yerleşimlerindeki İsrail ordusu noktalarına İHA ve roket saldırıları düzenlendiği ifade edildi.
İsrail'in kuzeyindeki Maalot Tarshiha'daki hava savunma sistemi, Akka kentindeki Tefin ve Meron üsleri, Givat Haim'deki İsrail topçu birlikleri, Taberiye Gölü yakınındaki Gadot bölgesi ve Beyt Hillel Kışlası'nın da hedef alındığı belirtildi.
Açıklamada, İsrail ordusuna ait hedeflere 48 saldırı düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.