ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşta 29 gün geride kaldı. Hem Orta Doğu'da hem de küresel ekonomide etkileyen savaşta ABD'nin 15 maddelik önerisi yapılan son saldırılar sonrası yanıtsız kaldı. 

İran Devrim Muhafızları, ABD ve İsrail'in İran'daki sanayi altyapısına yönelik saldırıları sonrası harekete geçti. Kapsamlı bir misillemeye hazırlanan İran, İsrail'deki 6 çelik fabrikası ile bölgede 5 ülkenin hedef listesine alındığı duyurdu. İran, bu alanda çalışanlara işyerlerini derhal terk etmelerini duyurdu. 

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff "Bu hafta görüşmelerin olacağını düşünüyoruz" dedi.