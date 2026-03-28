İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan İran Devlet Televizyonu'nda verdiği demeçte ilk kez İran'ın ABD ile görüştüğünü kabul etti.

Aynı demeçte Cumhurbaşkanı ABD'nin görüşmeler esnasında süren saldırılarını kınadı, rest çekti.

Pezeşkiyan "Pakistan dahil bazı dost ve komşu ülkelerin savaşı durdurmak için gösterdiği çabaları takdir ediyoruz. Ancak müzakereler sırasında iki kez saldırıya uğradık ve şimdi de Washington’un vaatlerine rağmen enerji altyapısının hedef alındığına tanık oluyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı İsrail'in bugün İran'ın en büyük demir-çelik fabrikasını vurmasına atıfta bulundu.

Cumhurbaşkanı "Altyapıya yönelik bombalamalar ve İranlı üst düzey isimlerin suikastları, saldırganlara güvenilemeyeceğini göstermektedir" diye konuştu.

ABD'nin bölgedeki üslerine atıfta bulunan lider "Bazı Müslüman ülkelerin topraklarının İran'a saldırmak için kullanılması talihsiz bir durumdur. Siyonist varlık, savaşı bölgedeki ülkelere yaymayı planlıyor ve bu ülkeler dikkatli olmalıdır" diye ekledi.