İran’da 1992 yılından bu yana Anayasayı Koruyucular Konseyi Başkanlığı görevini yürüten Ayetullah Ahmed Cenneti, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

İran basınına göre Cenneti, 100 yaşında kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Cenneti, İran'da seçimlerde aday olmak isteyenlerin rejime bağlılığı ile siyasi, ahlaki ve dini sabıkalarını inceleyen ve önceki seçimlerde birçok önemli ismi veto eden Anayasayı Koruyucular Konseyine başkanlık ediyordu.

AHMED CENNETİ KİMDİR?

Ayetullah Ahmed Cenneti, 1926'da İsfahan'da doğdu.

Eğitimini ülkenin dini merkezi sayılan Kum kentinde tamamlayan Cenneti, 1964'te Kum'da kurulan Hakkani Medresesi'nin kurucuları arasında yer aldı.

Devrim lideri Humeyni'nin Şah karşıtı mücadeleyi başlattığı andan itibaren siyasi faaliyetlere girişen Cenneti, bu faaliyetlerini devrim gerçekleşene kadar sürdürdü.

Muhafazakar bir din adamı olmasına rağmen oğlu Hüseyin, İran Devrimi yanlıları tarafından "Münafıklar" olarak adlandırılan "Halkın Mücahitleri Örgütü" üyesiydi.

1982'de rejime karşı ayaklanmaya katılan Cenneti'nin oğlu Hüseyin, Devrim Muhafızları tarafından öldürülmüştü.