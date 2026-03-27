İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD'nin olası kara harekatına ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. Kalibaf paylaşımında “Bölgedeki üslerinde kendi askerlerini bile koruyamayan ve bunun yerine onları otellere ve parklara saklayan ABD, onları bizim topraklarımızda nasıl koruyabilir?” ifadelerini kullandı.