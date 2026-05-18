ABD'nin olası kara taarruzuna karşı hazırlık yapan İran Devrim Muhafızları, liseli kızların kalaşnikof taarruz tüfeği takıp çıkardığı anları sosyal medyada paylaştı.

Son günlerde İran Devlet Televizyonu'nda canlı yayından yapılan silah eğitimlerinin üzerine eklenen bu video, İran'ın hazırlığını gösterdi.

Gençler, sıra halinde masa üzerindeki taarruz tüfeklerini temizlemek üzere parçalarına ayırdı, aynı şekilde yeniden taktı.

Kolay kullanımı ve bakımıyla bilinen kalaşnikof tipi tüfekler özellikle Orta Doğu ülkelerinde yaygın olarak kullanılıyor.

İran devlet televizyon bu tip tüfeklerin nasıl kullanıldığını Devlet Televizyonu üzerinden göstermeye devam etti.

RPD hafif makinalı tüfeği ve öldürülen dini lider Ayetullah Ali Hamaney en sevdiği silah olan Dragunov SPD nişancı tüfeğinin nasıl çalıştırılacağı da canlı yayında gösterildi.