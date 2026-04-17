İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi Lübnan'daki ateşkesin resmileştirilmesiyle birlikte İran'ın Hürmüz Boğazı'nı resmen açtığını duyurdu. X üzerinden açıklama yapan Arakçi "Lübnan’daki ateşkesle uyumlu olarak, İran İslam Cumhuriyeti Liman ve Denizcilik Örgütü tarafından daha önce duyurulduğu üzere, koordineli güzergah üzerinden tüm ticari gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişi, ateşkesin geri kalan süresi boyunca tamamen serbest bırakılmıştır" açıklamasını yaptı. Hürmüz Boğazı'ndan serbest geçişin sağlanmasıyla tüm gemiler Boğaz'ı kullanmaya başladı. Bunun üzerine Brent petrolünün varil fiyatında yüzde 8'lik düşüş görüldü.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.