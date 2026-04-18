İran Devrim Muhafızları ABD ablukası sebebiyle Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattıklarını duyurdu.

İran Merkez Komutanlığı “Hürmüz Boğazı, ateşkes öncesindeki durumuna geri döndü ve İran Devrim Muhafızları'nın sıkı kontrolü altında; ABD ablukasını kaldırana kadar da bu durum devam edecek" açıklamasını yaptı.

İran Devlet Televizyonu IRIB ise "ABD yükümlülüklerini yerine getirmedi. Bu nedenle Hürmüz Boğazı yeniden kapatıldı ve buradan geçiş için İran’ın onayı gerekiyor" açıklamasını yaptı.

İran, gemilerin geçişinin sağlanacağı ancak İran kontrolündeki rotalardan geçmenin zorunlu olduğunu vurguladı.

ABD tarafı henüz açıklama yapmadı.