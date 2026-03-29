İran’da gerilim giderek artarken, Kereç kentindeki elektrik altyapısına yönelik saldırı sonrası başkent Tahran ve çevresinde geniş çaplı elektrik kesintileri yaşandı. Yetkililerden kesintilerin süresi ve kapsamına ilişkin detaylı bir açıklama yapılmazken, altyapıdaki hasarın ciddi boyutta olduğu değerlendiriliyor.

Söz konusu gelişme, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ile İran arasında olası bir kara harekâtının tartışıldığı bir dönemde meydana geldi. Bu durum, bölgedeki tansiyonun daha da yükselmesine neden oldu.

Öte yandan ülkenin farklı şehirlerinde binlerce kişi sokaklara çıkarak ABD ve İsrail karşıtı protestolar düzenledi. Ellerinde İran bayrakları taşıyan göstericiler, hükümete destek sloganları atarken, dış müdahalelere karşı tepki gösterdi.

Uzmanlar, enerji altyapısının hedef alınmasının hem günlük yaşamı hem de ekonomik faaliyetleri ciddi şekilde etkileyebileceğine dikkat çekerken, yaşanan gelişmelerin bölgesel güvenlik açısından yeni bir kırılma noktası oluşturabileceğini ifade ediyor.