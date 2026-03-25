ABD Başkanı Donald Trump'ın 'İran'ın saldırı kapasitelerini tamamen yok ettiklerine' dair üst üste açıklamalarına rağmen İran, hem kendi göklerini koruyabilir hem de İsrail ve Körfez ülkerini vurabilecekl kapasiteye sahip kaldı.

İran'ın bitmeyen, hava savunma sistemlerini etkisiz bırakan silahları ise son teknoloji ürünü, mükemmel bir şekilde hazırlanmış silah değil aslında son derece ucuz üretim alçak irtifa silahları

Middle East Institute panelinde konuşan uzmanlar ABD ve İsrail'in yüksek irtifadaki geleneksel hava savunma sistemlerine karşı mükemmel performans sergilediğini ancak İran'ın mobil sistemlerle bu avantajı sarstığını belirtti.

Stimson Center bünyesindeki bir panelde söz alan Kelly Grieco "Bu savaşın tuhaf yanlarından biri ABD ve İsrail’in entegre hava ve füze savunmalarına karşı beklenen başarıyı göstermesi; ancak en çok zorlandıkları nokta ciddiye almadıkları düşük irtifa hava kontrolü tehditleri. İranlılar burada hareket kabiliyeti yüksek sistemlere güvenerek ABD'nin en çok ihtiyaç duyduğu yerlerde hava üstünlüğünü engelliyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

İran, basit kamikaze İHA'lar ve manevra kabileyeti yüksek alçak irtifa füzelerle delinemez görünen Demir Kubbe'yi deliyor, ABD üslerine bomba yağdırıyor. ABD, hiç beklemediği bir noktadan vurulmuş oldu.

İRAN'IN YIPRATMA STRATEJİSİ

İran ordusu ABD ve İsrail ile doğrudan bir hava üstünlüğü yarışına girmek yerine farklı bir strateji izlemeyi tercih ediyor.

Grieco'ya göre İsrail ve ABD füze fırlatma platformları ve mühimmat depolarını imha etmeye odaklanan bir "yıkım savaşı" yürütürken; İran insansız hava araçlarıyla bölgeyi istikrarsızlaştırmayı amaçlayan bir "yıpratma savaşı" yürütüyor.

Grieco "İran çok farklı bir yaklaşım benimsiyor. Kendi yıpratma savaşını yürüterek özellikle İHA'lar aracılığıyla düşük irtifa hava sahasına erişip bunu kullanabiliyor; bu sayede Körfez ülkelerine ciddi zararlar vererek bu ülkeleri zor durumda bırakıyor" diye konuştu.

Bu yaklaşım maliyeti milyon dolarları bulan hava savunma füzelerine kıyasla tanesi 20 ila 50 bin dolar arası olan İran’ın Şehit 136 kamikaze İHA'larını son derece etkili ve ölümcül bir silah haline getiriyor.

Körfez ülkeleri geleneksel balistik füze tehditlerine yatırım yaptıkları için düşük irtifa İHA'larını tespit edecek sensör ve radar kapasitesinden yoksun kalıyor.

Savaşın onuncu gününde Trump yönetimine Körfez ortaklarının elindeki füze ve İHA'lara karşı savunma sistemleri için gerekli mühimmatın kritik seviyeye düştüğü bildirildi.