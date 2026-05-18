Reuters'in haberine göre, İran savaşın sona erdirilmesine ilişkin güncellenmiş bir öneriyi ABD'ye iletti. Kaynak, anlaşma için “Fazla vaktimiz yok,” dedi.

iki tarafında da ikna olacağı bir anlaşmayı hazırlamanın zaman alacağı sorulduğunda, aynı kaynak her iki ülkenin de “sürekli şartlarını değiştirdiğini” ekledi.

İran Devlet Basını IRNA'ya konuşan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise İran’ın önerisini sunması ve ABD’nin kendi endişelerini dile getirmesinin ardından, Washington’un geçen hafta Pakistan aracılığıyla “bir dizi revize edilmiş madde ve husus” ilettiğini söyledi. Bekayi, Pazar günü teklifin gönderildiğini teyit etti.

BEKAYİ: 'SÜREÇ DEVAM EDİYOR'

Bekayi, "14 maddelik planı sunduktan sonra, Amerikan tarafı kendi görüşlerini dile getirdi. Buna karşılık, biz de kendi görüşlerimizi sunduk” dedi.

ABD tarafının hala kendileriyle görüştüğünü vurgulayan Bekayi “Geçen hafta, Amerikan tarafı bu planın reddedildiğini kamuoyuna duyurmasına rağmen, Pakistanlı arabulucu aracılığıyla onların görüşlerini yansıtan bir dizi revize edilmiş husus aldık” diye ekledi.

Sözcü, İran'ın son günlerde en son teklifleri incelediğini ve aynı kanal aracılığıyla Washington'a yanıtını çoktan ilettiğini söyledi. Bekayi "“Dolayısıyla, süreç Pakistan aracılığıyla devam ediyor" diye ekledi.