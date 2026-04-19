Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife'nin üst düzey yetkililerle bir araya geldiği görüşmede, İran’ın ülkeye yönelik saldırıları ve savaşın yansımaları ele alındı.

VATANDAŞLIK HAKKI İNCELENECEK

Görüşme sırasında Kral Hamed, İran'ın ülkeye yönelik saldırıları sırasında "ülkeye ihanet eden ya da güvenlik ve istikrarını zedeleyen" kişiler hakkında gerekli adımların gecikmeden atılmasını, ayrıca bu kişilerin Bahreyn vatandaşlığını hak edip etmediklerinin incelenmesini istedi.

İran’ın Bahreyn'e yönelik saldırılarının ardından ülke savcılığı, mart ve nisan aylarında Tahran adına casusluk yaptıkları şüphesiyle bazı kişiler hakkında soruşturma yürütüldüğünü açıklamıştı.

194 FÜZE, 523 İNSANSIZ HAVA ARACI

Bahreyn Savunma Kuvvetleri tarafından bugün yapılan açıklamada, 28 Şubat’tan 8 Nisan’da ABD ile İran arasında ilan edilen ateşkese kadar geçen sürede ülkeye yönelik 194 füze ile 523 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini belirtilmişti.