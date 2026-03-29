İran ile ABD-İsrail arasında süren savaşın spora etkileri de devam ediyor.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklığında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılıp katılmayacağı gündem olan İran Milli Takımı'nda yıldız isim İran'da yargının pençesine düştü.

16 KİŞİLİK LİSTEDE YER ALDI

Takımın gol yollarındaki en büyük kozlarından Sardar Azmoun, hükümeti eleştirdiği gerekçesi ile radara takıldı. İran yargısının, tecrübeli futbolcunun mal varlığına el koyabileceği yönündeki açıklaması gündem oldu. İran kaynaklarının aktardığı bilgiye göre Azmoun, hükümet eleştirmeni olarak değerlendirilen 16 kişilik listede yer aldı. Sosyal medya paylaşımları nedeniyle hedef alınan yıldız futbolcunun, daha önce de protestolara destek verdiği biliniyor.

KADRO DIŞI

Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Shabab Al-Ahli'de top koşturan 31 yaşındaki forvet, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynanan son maçların kadrosuna dahil edilmedi. İran yargısı daha önce de hükümeti eleştiren ünlü isimlerin mal varlıklarına el konulabileceği ifade ederek sert bir tehditte bulunmuştu. Golcü oyuncuya da aynı işlemin uygulanabileceği aktarıldı. İran'ın Dünya Kupası'na katılması durumunda Serdar Azmoun'un turnuvada yer alma ihtimalinin düşük olduğu belirtildi.



