Kömür üretilemediği için TTK 2.3 milyar lira gelirden, Hazine ve Maliye Bakanlığı da 453 milyon lira vergiden oldu. Devletin toplam kaybı 2.7 milyarı aştı.

453 MİLYONLUK GELİRDEN

TTK, madenleri açabilmek için şimdi 450 milyon liraya 17 jeneratör alacak. Jeneratörler madenler kapatılmadan alınsa 2.7 milyar liralık devasa zarar yaşanmayacaktı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri, TTK’nın 4 madeninde yedek jeneratör ve havalandırma pervanelerinin olmadığını, eksikliklerin giderilmemesi halinde grizu patlamalarının yaşanabileceğini rapor etti. Ancak TTK yönetimi bu alımları yapmayınca Karadon, Kozlu ve Üzülmez Kömür Ocakları 13 Ocak’ta, Armutçuk 16 Ocak’ta geçici olarak üretime kapatıldı.

Mahkeme, eksiklikleri giderilen Armutçuk’u 27 Şubat’ta, Üzülmez’i de 5 Mart’ta üretime açtı. Karadon ve Kozlu ise hâlâ kapalı bekliyor. Toplamda 281 bin 448 ton kömürden olan TTK, eksiklikleri giderip üretimi kesmek zorunda kalmasaydı paketli satıştan 2.7 milyar lira dökme satıştan 2.6 milyar lira gelir elde edecekti. Ancak üretim yapılamadığı için TTK 2.3 milyar kaybetti, Maliye de 453 milyon liralık KDV gelirinden oldu.

17 jeneratör alınacak

SÖZCÜ’nün edindiği bilgilere göre, müfettişler madenlerde tulumbalara ayrı, tali pervanelere ayrı jeneratör alınmasını istedi. Bu nedenle üretime açılan Armutçuk ve Üzülmez ile kapalı bekleyen Karadon ve Kozlu ocakları için toplam 17 jeneratörün alınmasına karar verildi. Jeneratörler için açılan ihalede toplam maliyet yaklaşık 450 milyon lira oldu. Özel üretilecek jeneratörlerin tesliminin 6 aydan önce yapılamayacağı belirtiliyor.