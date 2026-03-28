Yapay zeka (AI) artık sadece fabrikalardaki rutin işleri değil; plazaları, haber merkezlerini ve dijital kurgu masalarını hedef alıyor. Tufts Üniversitesi Fletcher School’daki Digital Planet araştırma merkezinin yayımladığı “American AI Jobs Risk Index” raporu, yüksek becerili çalışanların uykusunu kaçıracak cinsten verilerle dolu.

TEKNOLOJİ VE MEDYA DÜNYASINDA DEPREM

Eskiden "Yapay zeka sadece teknik işleri yapar" denirdi; ancak 2026 verileri bu ezberi kökten bozdu. AI artık bilişsel, analitik ve hatta kreatif süreçleri doğrudan tehdit ediyor.

İşte yapay zekanın "göz diktiği" o kritik meslek grupları:

Haber Analistleri ve Gazeteciler: Veri tarama, bülten özetleme ve içerik üretim hızıyla AI, rutin habercilikte insanı saf dışı bırakmaya başladı.

Video Editörleri ve Dijital Tasarımcılar: Montaj, renk düzenleme ve standart kurgu süreçlerinde otomasyon, "teknik operatörlerin" yerini hızla alıyor.

Yazılımcılar ve Finans Uzmanları: Kendi kodunu yazan ve dev bütçeleri saniyeler içinde analiz eden algoritmalar, uzman koltuklarını boşaltıyor.

757 MİLYAR DOLARLIK MAAŞ BUHARLAŞABİLİR

Rapora göre, AI'nin dönüştüreceği veya yok edeceği işlerin toplam yıllık maaş değeri ortalama 757 milyar dolar. Silikon Vadisi, Seattle ve New York gibi teknoloji devlerinin kalbi olan bölgeler, bizzat geliştirdikleri teknolojiyle vurulacak ilk yerler olacak. "Kendi canavarını yaratmak" tabiri, 2026'da beyaz yakalıların gerçeği haline geldi.

Araştırmacılar net bir uyarıda bulunuyor: "Eğer işiniz sadece beyninizi statik bir veri için kullanmayı gerektiriyorsa, doğrudan hedef tahtasındasınız!"

Ancak bir umut var. Haberin ruhunu bilen, sahada ter döken ve video kurgusuna o eşsiz "insan dokunuşunu" ekleyen, teknolojiyi bir rakip değil "asistan" olarak kullanan multimedya profesyonelleri için AI bir tehdit değil, bir süper güce dönüşebilir.