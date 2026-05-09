Kocaeli İŞKUR İl Müdürlüğü’nde üst düzey görev değişikliği yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın kararıyla İl Müdürü Ulvi Yılmaz görevden alınırken, yerine Konya SGK İl Müdürü Murat Mustafa Yavuz getirildi. Yılmaz’ın adı, 8 Kasım 2025’te Dilovası’nda meydana gelen ve 3’ü çocuk 7 işçinin hayatını kaybettiği fabrika yangını sonrası yürütülen idari süreçle gündeme gelmişti.

YANGIN FACİASI SONRASINDA GÖREVE İADESİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Facianın ardından başlatılan soruşturmada SGK ve İŞKUR bünyesinden toplam 7 yetkili açığa alınmıştı. Soruşturma sürecinde açığa alınan Kocaeli İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz, kısa bir süre sonra yeniden görevine iade edilmişti. Bu karar, kamuoyunda ve işçi örgütlerinde denetim zafiyeti tartışmalarını yeniden alevlendirmişti.

GÖREVDEN ALINDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından alınan son kararla Ulvi Yılmaz görevden alındı. Kocaeli İŞKUR İl Müdürlüğü görevine Murat Mustafa Yavuz’un atandığı bildirildi.

AKP’Lİ VEKİLİN KUZENİ ÇIKMIŞTI

Görevden alınan Ulvi Yılmaz’ın, AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz’ın kuzeni olduğu ortaya çıkmıştı. Bu durum, hem atama süreçleri hem de idari kararlar üzerindeki tartışmaları yeniden gündeme getirmişti.