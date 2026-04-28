Dev derbide Galatasaray’a 3-0 yenilerek şampiyonluk yarışına havlu atan Fenerbahçe’de çalkantılı süreç devam ediyor. Teknik direktör Domenico Tedesco ile yollar ayrılırken, 6-7 Haziran’da da olağanüstü seçimli genel kurula gidilecek.

Fenerbahçe’de haftalar öncesi ise İsmail Kartal ile anlaşıldığı ortaya çıktı. Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, "Tedesco adına ayrılık kararı 'sürpriz oldu' diyemeyiz. Antalyaspor ve F. Karagümrük puan kayıplarının olduğu zaman 'Fenerbahçe, Türk bir teknik direktör ile görüştü' diyordum" ifadelerini kullandı.

İSMAİL KARTAL’A GİDİLDİ

Sabuncuoğlu, Sadettin Saran yönetimi ve İsmail Kartal arasındaki görüşmenin detaylarını da paylaştı. Yönetimin tecrübeli hocanın kapısını çaldığını belirten Sabuncuoğlu, “O isim İsmail Kartal’dı. Evine gidilmişti ve 1.5 yıllık anlaşma sağlanmıştı” dedi. Sabuncuoğlu’nun iddialarındaki en çarpıcı noktalardan biri ise, görevine devam eden Domenico Tedesco’nun arkasından yürütülen bu görüşmelerden ve İsmail Kartal ile varılan prensip anlaşmasından haberdar olmasıydı.

DAHA ÖNCE 3 KEZ GELDİ

Daha önce 3 kez Fenerbahçe’nin başına gelen İsmail Kartal, son olarak 2023-24 sezonunda görev almıştı. Kartal’lı Fenerbahçe 99 puan toplanmasına rağmen, 102 puanlı Galatasaray’ın gerisinde kalarak sezonu ikinci tamamlamıştı.