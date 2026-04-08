UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında, Real Madrid ile Bayern Münih Madrid’deki Bernabeu Stadı’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 41. dakikasında Luis Diaz'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapatan konuk takım, 46. dakikada Harry Kane ile bir gol daha bularak farkı ikiye çıkardı. 74. dakikada Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin farkı 1'e indirdiği maçın kalan bölümünde skoru korumayı bilen Bayern Münih, rövanş için evine avantajlı bir skorla döndü. Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, 71. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı.

ARDA GÜLER GEÇER NOT ALDI

Maç boyunca 4 kilit pas veren, 1 büyük şans yaratan, yüzde 92 isabetli pas oranıyla oynayan Arda, girdiği 9 ikili mücadelenin de 5'ini kazandı. Genç futbolcunun performansı Sofascore'da 7.3 puanla, geçer notla değerlendirildi.

Milli futbolcunun Bayern Münih karşısında sergilediği performans beğenilirken teknik direktör Alvaro Arbeloa'nın Arda Güler'i oyundan çıkartması yine tepki çekti.

TEKNİK DİREKTÖRE ARDA ELEŞTİRİSİ

İspanyol basını, Arda Güler'in maça iyi bir başlangıç yaptığını ve paslarıyla tehlike yarattığına dikkat çekerken oyundan alınması eleştirildi. İspanyol basını hafta sonu oynanan ve 2-1 kaybedilen Mallorca maçında da Arda’nın kenara gelmesini eleştirmişti. Mallorca maçında Arda Güler, oyundan 72'de alınırken dünkü maçta 71. dakikada kenara geldi.