İspanya devlet kanalı RTVE, Eurovision Şarkı Yarışması yayını öncesinde yayımladığı mesajla İsrail’in Gazze politikalarına tepki gösterdi. Yayın öncesinde ekrana verilen mesajda, “Eurovision bir yarışmadır ama insan hakları yarışma konusu değildir. Kayıtsızlığa yer yok. Filistin için barış ve adalet” ifadeleri kullanıldı. RTVE’nin mesajı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Avrupa’da İsrail’in yarışmaya katılımına yönelik süren tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı. Son dönemde birçok Avrupa ülkesinde kamuoyunda, Gazze’de yaşananlar nedeniyle Eurovision Şarkı Yarışması organizasyonunda İsrail’in yer almasına ilişkin protestolar ve boykot çağrıları yapılmıştı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.